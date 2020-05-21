المثنى تحصي الملفات التي ستطرح باجتماع الهيأة العليا

2020/05/21 | 14:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف محافظ المثنى أحمد منفي عن أبرز الملفات التي سيتم مناقشتها في اجتماع المحافظين مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

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