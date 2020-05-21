الايزيدية والتقليد، هل هي ظاهرة ام عقدة نفسية؟

2020/05/21 | 14:36 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احمد شنكالي اسوأ ما افرزته الإبادة الايزيدية الاخيرة في آب عام 2014 هو “التقليد”، التقليد في كل شيء سواء كان صائب ام مخطئ، سواء كان سلبي او ايجابي.الايزيدية بعد الإبادة الاخيرة امتلكوا عدة اشياء مهمة لا يستهان بها لو انهم استخدموها بالصورة الصحيحة من قوات عسكرية وطاقات دبلوماسية ومنظمات مجتمع مدني ووسائل اعلام وصحافة …

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