صفاء هادي يشارك بحملة الآسيوي التوعية لمواجهة كورونا

2020/05/21 | 14:37 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك نجم المنتخب الوطني لكرة القدم ونادي كريليا سوفيتوف الروسي صفاء هادي، بحملة التوعية للاتحاد الاسيوي لمواجهة فايروس كورونا.صفاء ما يزال متواجداً في روسيا ويستعد لاستئناف الدوري الروسي الممتاز في الـ21 من شهر حزيران المقبل بعد توقفه منذ اذار الماضي كباقي البطولات الأخرى.وانتقل هادي إلى كريليا سوفيتوف خلال شهر شباط الماضي قادماً من

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