الممثلة شيماء سبت تهاجم رامز جلال “بلا احترام”

2020/05/21 | 14:37 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجمت الممثلة البحرينية “شيماء سبت” الممثل المصري “رامز جلال” بسبب ما فعله في برنامج “رامز جلال مجنون رسمي”.واستضاف رامز يوم أمس الممثل الكبير “محيي إسماعيل” وقام بجميع المقالب معه وكان أبرزها مقلب حفرة المياه مما أثار غضب رواد السوشال ميديا لأنه لم يحترم عمر وقيمة الممثل واعتبر ما فعله إهانة كبيرة لرجل بعمر الـ

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