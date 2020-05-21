بالصور.. أسواق قلعة اربيل تشكو

2020/05/21 | 14:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن القرارات الاخيرة التي اتخذتها حكومة اقليم كوردستان، في فرض حظر تجوال خلال ايام عيد الفطر، ضمن اجراءات مكافحة تفشي جائحة كورونا، قد "عكرت" مزاج الاهالي، بعد تراجعهم عن التوجه لأخذ استعدادات العيد، ما خلق كسادا للسوق.

وأعلنت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان العراق، عن فرض حظر تجوال شامل في عموم الإقليم خلال أيام عيد الفطر، يبدأ أول أيام العيد ويستمر لغاية 72 ساعة.

وقال محمد علي صاحب متجر لملابس الاطفال في سوق القيصرية بمدينة اربيل لوكالة شفق نيوز، "بعد اتخاذ قرار حظر التجول لا احد يشتري شيئا"، مشيرا الى أن "هناك اكثر من شخص أعاد الملابس الى المحل، وقالوا : إن لم يكن هناك عيد فلماذا نشتري".

بدوره يتساءل كامران حاجي، " لا ندري ماذا نفعل..



هل حقا لن نزور الاهل والاقارب في العيد ؟!"، واصفا عيد الفطر المبارك بأنه "عيد حظر".

وكد وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان سامان البرزنجي في وقت سابق اليوم الخميس ان حظر التجوال خلال ايام عيد الفطر سيكون شاملا ويشمل التنقل بالسير على الاقدام بين الاحياء السكنية.

كما شدد على أنه لن يكون هناك اي استثناء من الحظر لا بالعجلات ولا بالسير مشيا على الاقدام"، موضحا ان الحظر يشمل التنقل مشيا بين المنازل والاحياء وعلى مستوى مناطق الاقليم كافة.

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