الصيهود يدعو الكاظمي لفرض السيطرة على واردات المنافذ الحدودية و المطارات التي يسيطر عليها بعض الاحزاب

2020/05/21 | 14:43 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

دعا عضو مجلس النواب السابقمحمد سعدون الصيهودرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى ضرورة فرض سيطرةالحكومة الاتحاديةعلىالمنافذ الحدوديةباستخدام قوات عسكرية .وقال الصيهود في بيان صحفي اليوم ان :المنافذ الحدوديةوالمطارات واحدة من اهم الواردات التي تدر على البلد أموالا طائلة لا تقل عن الواردا...

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