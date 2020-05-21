مكافحة الإرهاب: إحباط مخطط لتنفيذ عملية إرهابية في ما يسمى ولاية الجنوب

2020/05/21 | 14:45 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، الخميس، إلقاء القبض على خمسة من عناصر تنظيم “داعش” كانوا يخططون لتنفيذ عملية إرهابي في ما يسمى بـ”ولاية الجنوب”.وقال الجهاز في بيان تلتقه وكالة صدى، إنه “تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، شرعت تشكيلات جهاز مكافحة الإرهاب بعمليات نوعية استباقية تستهدف بقايا فلول داعش الإرهابية والتي تحاول استهداف أمن المواطنين

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