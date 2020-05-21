خلية الازمة النيابية: النظام الصحي في العراق سينهار خلال عشرة ايام

2020/05/21 | 14:45 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مقرر خلية الازمة النيابية جواد الموسوي، اليوم الخميس، ان النظام الصحي في العراق سيشهد انهيارا خلال عشرة ايام المقبلة في حال لم تتخذ الجهات المعنية لمواجهة جائحة كورونا إجراءات صارمة.وأشار في بيان تلتقه وكالة صدى، الى ان الحجر المناطقي ما هو الا “اكذوبة” لن تحقق نتائج على ارض الواقع وهذا ما رصدناه خلال

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