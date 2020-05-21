الأمن يقبض على متاجرين

2020/05/21 | 15:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة ديالى، الخميس، عن اعتقال خلية تتاجر وتروج بالمخدرات في مناطق شمال شرقي المحافظة، مشيرة إلى القبض على عشرات المتاجرين بالمخدرات بينهم تجار خطيرين خلال العام الحالي.

وقال المتحدث الاعلامي لقيادة شرطة ديالى العميد نهاد المهداوي لوكالة شفق نيوز، إن "قوة مكافحة المخدرات وبالاشتراك مع قوات من الشرطة تمكنت من اعتقال خلية خطيرة لترويج المخدرات واعتقال 6 من افرادها كانت تنشط في مدن مندلي وخانقين وبلدروز شمال شرقي ديالى".

وأضاف أن "العملية تمت بناءُ على معلومات استخبارية دقيقة وعمليات متابعة دويلة في عدة مناطق من الوحدات الادارية"، لافتا إلى أنها "تمت وفق خطط واستراتيجيات مكافحة عصابات المخدرات ومنع نشاطها في المحافظة واغلاق جميع طرق الترويج والتهريب للمخدرات".

وأشار المهداوي، إلى أن "شرطة ديالى نجحت خلال العام الحالي من اعتقال عشرات المتاجرين بالمخدرات بينهم تجار خطيرين اضافة الى تفكيك واعتقال خلايا كبيرة تنشط في مجال المخدرات".

وبرزت تجارة المخدرات في بعض مناطق ديالى بعد عام 2003 ونجحت القوات الامنية في اعتقال العديد من العصابات المتخصصة بترويج وبيع انواع مختلفة من المخدرات.

يذكر أن ظاهرة الإتجار بالحبوب المخدرة نشطت في السنوات الأخيرة في محافظات عدة بسبب فقدان السيطرة على مصادر تصنيع وتوريد الأدوية، ونشطت الظاهرة بين الأوساط الشبابية التي أدمن بعضها على استخدام تلك الحبوب التي يعد تداولها محظورا في البلاد ويحاسب عليه بموجب القانون.

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