ديالى على خطى كوردستان بفرض الحظر الشامل خلال العيد

2020/05/21 | 15:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت قيادة شرطة ديالى يوم الخميس تفاصيل الخطة الامنية المعتمدة خلال ايام العيد والتي تختلف جذريا عما شهدته الاعوام الماضية بسبب جائحة كورونا.

وقال المتحدث الاعلامي عن قيادة شرطة ديالى العميد نهاد المهداوي لوكالة شفق نيوز"ان خطة العيد للعام الحالي ستنفذ بناءً على توجيهات خلية الازمة واعتماد حظر التجوال الشامل في المحافظة وغلق المتنزهات والمرافق السياحية ومنع زيارة المقابر الى جانب حظر التجمعات".

واضاف ان شرطة ديالى ستفرض عقوبات صارمة بحق المخالفين لمضامين الخطة الامنية، داعيا المواطنين الى الالتزام بمضامين الخطة الامنية لمنع تفشي فيروس كورونا وحدوث أي انتكاسة صثحية في المحافظة.

وتنفذ شرطة ديالى والقوى الامنية الاخرى طيلة الاعوام الماضية خططا امنية واستنفارا شاملا خلال ايام الاعياد والمناسبات لحماية المحتفلين من الهجمات المسلحة المحتملة.

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