السليمانية تعلن نتائج فحوصات الكادر الطبي المحجور

2020/05/21 | 15:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/أعلن مستشفى شورش في مدينة السليمانية عن نتائج الفحوصات لكادره والخاصة بكورونا.واوضح الدكتور شمال جبار ياور مدير مستشفى شورش في مدينة السليمانية في بيان: "ظهرت نتائج الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا للكادر الصحي للمستشفى والبالغ عددها 96 فحصا".وأكد، ان "نتائج الفحوصات ظهرت سالبة وتظهر سلامة باقي الكادر الصحي من الفيروس المستجد".وكانت ادارة المستشفى فرضت أمس الاربعاء، الحجر الصحي لمدة 48 ساعة بعد تسجيل 3 اصابات لكوادر صحية عاملة في المستشفى.

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