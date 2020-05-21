بمشاركة 150 فرقة.. انطلاق مسح ميداني لمدة اسبوعين بمدينة الصدر للتحري عن اصابات كورونا 

2020/05/21 | 15:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، الخميس، استمرار حملة للرصد الوبائي للتحري عن اصابات فيروس كورونا بمدينة الصدر لمدة اسبوعين بمشاركة 150 فرقة صحية.وقال الساعدي لـ /المعلومة/ إن “صحة الرصافة اطلقت حملة للرصد الوبائي الفعال للتحري عن اصابات فيروس كورونا بمدينة الصدر وعدد من المناطق الأخرى”، لافتا الى أن […]

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