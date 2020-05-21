النفط يرتفع بقوة.. برنت أعلى من 36 دولارا للبرميل

2020/05/21 | 15:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..سجلت أسعار النفط الخام ارتفاعات قوية خلال تداولات اليوم الخميس للجلسة الثانية على التوالي، واستطاعت العقود الآجلة للخام الأمريكي الصعود أعلى 34 دولار للبرميل، كما ارتفعت عقود خام برنت أعلى 36 دولار للبرميل.خاصة عقب تقرير إدارة معلومات الطاقة الصادر خلال تداولات أمس.فقد أفاد تقرير إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة والصادر […]

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