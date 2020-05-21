تأكيد اصابة شخص بمكتب المرجع النجفي بفيروس كورونا وحجر سبعة ملامسين

2020/05/21 | 15:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/النجف أعلن الشيخ علي النجفي نجل المرجع الديني بشير النجفي، اليوم الخميس، إصابة شخص يعمل بمكتب المرجع بفيروس كورونا، فيما أكد فرض الحجر الصحي على 7 ملامسين للمصاب.وقال علي النجفي، في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك": "بعد آخر إصابة بمرض الكرونا التي اكتشفت لموظف في إحدى الدوائر الخدمية في النجف الأشرف، والذي للأسف منه انتقلت العدوى إلى أحد أقاربه ممن يعملون في مكتب سماحة المرجع (دام ظله)".وأضاف: "يؤسفنا أن نبلغ المؤمنين أنه تم تأكيد إصابة هذا الأخ والآن المكتب يتعاون مع الجهات المختصة لإحتواء الموقف، وأن سبعة من الملامسين للأخ المصاب دخلوا إلى الحجر الصحي".

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