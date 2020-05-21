مكافحة الارهاب العراقي يحبط مخططا لداعش.. ماذا كان يستهدف؟

2020/05/21 | 15:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، الخميس، إلقاء القبض على خمسة من عناصر تنظيم "داعش" الوهابي كانوا يخططون لتنفيذ عملية إرهابية في ما يسمى بـ"ولاية ال...

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