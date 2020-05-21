2020/05/21 | 15:44 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تهدف المبادرة ايضاً الى ترشيح الضيوف المشاركين في الحوارات الخاصة بإقليم كوردستان العراق في البرامج والنشرات الاخبارية - صورة ارشيفية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوردستان تطلق مبادرة إعلامية لإنهاء "سوء الفهم" بين العرب والكورد) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوردستان تطلق مبادرة إعلامية لإنهاء "سوء الفهم" بين العرب والكورد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).