"الإرهاب الكامن" يصيب المزيد ويصعّد التحذيرات في كوردستان

2020/05/21 | 15:44 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل ثلاثة أسابيع تقريباً، بدا إقليم كوردستان يقترب أكثر من أي وقت مضى لهزيمة الفيروس إلا أن الإصابات الجديدة بددت ذلك - صورة: فرانس برس

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