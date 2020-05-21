دوريات تموين تداهم مستودعات عصام أنبوبا شريك رامي مخلوف

2020/05/21 | 15:44 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- داهمت دوريات تابعة لوزارة التجارة الداخلية في الحكومة السورية، مستودعات لشركات مملوكة لرجل الأعمال “#عصام_أنبوبا”، وذلك عقب القاء الحجز الاحتياطي على أموال شريك أنبوبا “#رامي_مخلوف” ابن خال الرئيس “#بشار_الأسد”.ونقلت صحيفة (الوطن) عن مصادر تجاري…

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