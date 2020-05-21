مسيحيو درعا: الصوت الضائع في جنوب سوريا

2020/05/21 | 15:44 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال السنوات التسع الماضية تقاسمت قوات #الحكومة_السورية وفصائل المعارضة السيطرة على محافظة #درعا، الأمر الذي انعكس سلباً على وضع الأقلية المسيحية، نتيجة الانتهاكات التي تعرّض لها مسيحيو الجنوب السوري من طرفي النزاع.السلاح والمتشددون…

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