قوات الأمن السورية تعتقل 25 شاباً في “دوما” شرقي دمشق ما الأسباب؟

2020/05/21 | 15:44 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدمت قوات من الشرطة العسكرية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية السورية على اعتقال عدد من الشبان في مدينة #دوما شرقي #دمشق، بغرض سوقهم إلى الخدمتين الإلزامية والاحتياطية.ونشرت قوات الأمن السورية والشرطة العسكرية العديد من الحواجز…

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