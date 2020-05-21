الكشف عن اجتماع مرتقب بين ممثلي اندية الدوري الممتاز ونائب رئيس البرلمان

2020/05/21 | 15:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد افاد مصدر رياضي، اليوم الخميس، بأن اندية الوري العراقي الممتاز، ستجتمع اليوم مع نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي.وقال المصدر، إن “ممثلي ادارات أندية الدوري الممتاز لكرة القدم سيجتمعون برئيس خلية الأزمة البرلمانية النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي”.واضح أن “الأندية ستطرح وجهات نظرها بشان قرار استئناف مباريات دوري الكرة الممتاز […]

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