السفير الايراني في العراق: على جميع المسلمين دعم القضية الفلسطينية

2020/05/21 | 15:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في العراق “ايرج مسجدي” ، ان رسالة خطاب قائد الثورة الاسلامية بمناسبة اليوم العالمي للقدس، هو الدعم الواسع والشامل من الشعب الايراني لفلسطين.قال مسجدي إن يوم القدس هو يوم المسلمين ويوم فلسطين، وأنه يجب على جميع المسلمين، سواء في إيران أو في دول أخرى، اتخاذ إجراءات لدعم الشعب الفلسطيني.[…]

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