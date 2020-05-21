صحة الرصافة: اطلاق مسح ميداني بمدينة الصدر للتحري عن اصابات كورونا

2020/05/21 | 15:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الخميس، استمرار حملة للرصد الوبائي للتحري عن اصابات فيروس كورونا بمدينة الصدر لمدة اسبوعين بمشاركة 150 فرقة صحية.وقال الساعدي، إن “صحة الرصافة اطلقت حملة للرصد الوبائي الفعال للتحري عن اصابات فيروس كورونا بمدينة الصدر وعدد من المناطق الأخرى”، لافتا الى أن “حملة […]

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