2020/05/21 | 15:52 - المصدر: بغداد اليوم

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تسجيل إصابة بفيروس كورونا في مكتب مرجع ديني بالنجف

يتبع.



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