شاهد: دلافين وردية “نادرة” تتجرأ وتسبح قرب الشاطئ

2020/05/21 | 15:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد على خلفية تناقص السياح والتواجد البشري قرب الشاطئ، أصبحت الدلافين أكثر جرأة وتسبح بالقرب من الشاطئ.والتقط صيادون تايلانديون مقطع فيديو للقائهم في خليج تايلاند مع الدلافين الوردية النادرة.وفقا للعلماء، تصبح الدلافين أكثر جرأة وتسبح بالقرب من الشاطئ بسبب نقص السياح بسبب وباء فيروس كورونا.قال الصياد شايوت سايدان الذي التقى […]

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