2020/05/21 | 15:59 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حالة من الحزن، والإحباط تسيطر على فلاحي محافظة #دير_الزور خلال هذه الأيام، فخسائرهم أصبحت بالجملة، وجزء كبير من محاصيل الخضروات الموسمية والقمح والشعير ذهبت هباءً، بسبب الهطول المطري الغزيز الذي شهدته عموم المنطقة.إذ امتلأت…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دير الزور… أضرار ضخمة في المحاصيل والمواشي بسبب الأمطار) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دير الزور… أضرار ضخمة في المحاصيل والمواشي بسبب الأمطار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).