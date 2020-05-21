نائب لبناني يخالف تعاليم تيّاره ويهاجم حزب الله ..الاحتفاظ بالسلاح أم دمار البلاد؟

2020/05/21 | 15:59 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلافاً لتعاليم تياره السياسي المتحالف مع #حزب_الله، شن النائب اللبناني عن التيار الوطني الحر “زياد أسود” هجوماً ضد سياسة الارتهان لسلاح حزب الله، محذراً من خطوة الاستمرار الحزب بذات النهج الذي سيقود حتماً إلى انهيار…

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