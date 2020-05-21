حظر التجوال في دهوك يغضب الأهالي وأصحاب المحال يشكون الخسائر

2020/05/21 | 16:03 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ واجه مواطنون في محافظة دهوك، قرار وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان بفرض حظر التجوال خلال ايام عيد الفطر، بغضب بالغ.

وقال سعدالله احمد وهو مواطن من دهوك لوكالة شفق نيوز، إن "القرار جاء في وقت متأخر بعد ان تسوق المواطنون لعيد الفطر واستعدوا من النواحي كافة لاستقبال العيد"، مضيفا ان "الجميع كانوا بانتظار زيارة اقاربهم بعد انقطاع اجتماعي دام لأشهر".

من جانبه يصف احمد عبد القرار بـ"غير المنصف للمحافظة"، كونها خالية من فايروس كورونا.

ويدعو أحمد عبر وكالة شفق نيوز، الجهات المعنية الى "تخفيف الحظر خلال ايام العيد كي تعطي الفرصة للأطفال للاحتفال بالعيد".

اما هارون دوسكي صاحب محل تجاري يقول لوكالة شفق نيوز، إن "قرار حظر التجوال خلال أيام العيد اثر سلبا على الحركة داخل السوق لعزوف المواطنين عن الشراء".

وسجلت محافظة دهوك، 19 حالة إصابة بفيروس كورونا، تعافت جميعها بعد تلقي العلاج في مستشفيات المحافظة.

وأكد وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان سامان البرزنجي في وقت سابق اليوم الخميس ان حظر التجوال خلال ايام عيد الفطر سيكون شاملا ويشمل التنقل بالسير على الاقدام بين الاحياء السكنية.

كما شدد على أنه لن يكون هناك اي استثناء من الحظر لا بالعجلات ولا بالسير مشيا على الاقدام"، موضحا ان الحظر يشمل التنقل مشيا بين المنازل والاحياء وعلى مستوى مناطق الاقليم كافة.

وأعلنت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان العراق يوم الاثنين فرض حظر التجوال الشامل في عموم الإقليم خلال أيام عيد الفطر، موضحة أن الحظر سيبدأ أول أيام العيد ويستمر لغاية 72 ساعة.

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