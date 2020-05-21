الإعلام الامني يعلن ضبط كدس للمتفجرات في تكريت

2020/05/21 | 16:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- صلاح الدين أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، ضبط وتفجير كدس متفجرات في مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين.وذكرت الخلية في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، انه “بالتنسيق والمتابعة من قبل قيادة عمليات صلاح الدين و مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب صلاح الدين، تم ضبط كدس من المتفجرات، يحتوي مواد متفجرة وعبوات لاصقة وعبوات […]

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