العراق ـ وزراء في حكومة عبدالمهدي يُحالون إلى القضاء

2020/05/21 | 16:08 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في إطار الحملة التي يقودها رئيس #الحكومة_العراقية #مصطفى_الكاظمي، لمحاسبة المتورطين بشبهات فساد وحملات قتل #المتظاهرين، تبدو الإجراءات قد بدأت بالفعل، بعد الكشف عن أولى التحركات رسمياً.وكشف النائب الأول لرئيس #مجلس_النواب حسن الكعبي، اليوم الخميس،…

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