وزير الصحة يدعو سكان بغداد إلى التعاون مع الكوادر الطبية لمواجهة كورونا

2020/05/21 | 16:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف وزير الصحة حسن التميمي، عن إجراءات حازمة لتطويق فيروس كورونا في بغداد والتي سجلت اعلى الاصابات بالفيروس منذ أسبوعين.

وقال التميمي في تصريح إن الوزارة حالياً في حالة حرب مع فيروس كورونا الامر الذي يؤجل حسم الكثير من القضايا او اجراء التغييرات الادارية اللازمة داخل الوزارة، مبينا أن جميع مفاصل الوزارة وكوادرها نزلت الى الميدان لمواجهة أخطر انواع الفيروسات.



موضحاً أن عملية الحجر المناطقي ستكون مشددة في الاحياء والمناطق التي شهدت اصابات وستكون حازمة ولا تهاون فيها ولمدة اسبوعين وهدفها تطويق فيروس كورونا وبالتنسيق مع القوات الامنية ولجان الصحة العالمية، ومن المناطق المشمولة سوف تنطلق اكبر عملية مسح وبائي فعال يشهده العراق، للكشف عن الاصابات بفيروس كورونا.

ودعا الوزير سكان العاصمة بغداد الى التعاون التام مع اللجان والكوادر الطبية، اخذين بنظر الاعتبار خطورة الفيروس التاجي الذي يعيش بينهم، وتقديم أية معلومات او مساعدات للكوادر الصحية التي هي في الخط الاول لمواجهة الفيروس الفتاك، لافتا الى ان الحجر المناطقي سيعمم على كافة المحافظات العراقية في حال تفشي الوباء فيها.

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