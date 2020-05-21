الصحة الكويتية: تسجيل 5 وفيات و1041 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

2020/05/21 | 16:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة شهدت الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الكويت ارتفاعا ملموسا خلال الساعات الـ24 الماضية مقارنة مع إحصاءات اليوم السابق، بتسجيل السلطات الصحية أكثر من ألف حالة جديدة للعدوى.

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