تسجيل إصابة بكورونا في مكتب مرجع ديني بالنجف

2020/05/21 | 16:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلن مكتب المرجع الديني بشير النجفي، اليوم الخميس، تسجيل إصابة بفيروس كورونا في المكتب بالنجف.وقال المكتب في بيان، إنه “بعد آخر إصابة بمرض كورونا التي اكتشفت لموظف في إحدى الدوائر الخدمية في النجف الأشرف، والذي للأسف منه انتقلت العدوى إلى أحد أقاربه ممن يعملون في مكتب سماحة المرجع (دام ظله)، فيأسفنا أن نبلغ المؤمنين […]

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