اقليم كوردستان يستعين بالبيشمركة والاسايش لتطبيق الحظر الشامل بالعيد

2020/05/21 | 16:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن وزير الداخلية في حكومة اقليم كوردستان ريبر احمد يوم الخميس انتشار قوات البيشمركة، والأمن الكوردي (الآسايش) في شوارع الاقليم لتطبيق فرض الحظر الشامل خلال ايام عيد الفطر.

وقال احمد خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الصحة سامان البرزنجي اليوم، ان "مخاطر فيروس كورونا لا تزال مستمرة، وما تم تسجيله من اصابات جديدة خلال الايام الماضية في اربيل والسليمانية محل قلق بالنسبة لنا وينبغي اتخاذ موقف جدي ازائه".

واضاف "ادعو المواطنين الى عدم الخروج من منازلهم خلال ايام العيد لان قوات الاسايش والبيشمركة يجوبون الشوارع للسيطرة ومنع حركة التنقل".

وأعلنت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان العراق يوم الاثنين فرض حظر التجوال الشامل في عموم الإقليم خلال أيام عيد الفطر، موضحة أن الحظر سيبدأ أول أيام العيد ويستمر لغاية 72 ساعة.

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