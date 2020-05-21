علاوي يقترح تشكيل منظمة جديدة للصحة العالمية بسبب عدم كفاءة المنظمة الحالية

2020/05/21 | 16:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، انتقادات لمنظمة الصحة العالمية على خلفية انتشار وباء كورونا والإجراءات المتخذة من قبلها في مواجهته.

وكشف علاوي في تصريح، عن تقديمه خلال الاجتماع الاخير لمجلس العلاقات العربية والدولية مع الامين العام لجامعة الدول العربية، مقترحٍا بتشكيل الوكالة العربية للصحة لتكون خلية ازمة واستشعار، متخصصة بدعم الصحة في البلدان العربية، موضحاً ان الامانة العامة للجامعة اخذت بهذا المقترح، للعمل عليه بعد استحصال موافقات الدول العربية، داعيا في الوقت ذاته الى تشكيل منظمة جديدة للصحة العالمية تستشعر الخطر، لتكون بديلة عن المنظمة الحالية التي وصفها بغير الكفوءة، بسبب دورها الذي لم يكن بالمستوى المطلوب في مواجهة جائحة كورونا التي غزت العالم، من حيث التنبؤ بها او الاستعداد لوقف انتشارها.

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