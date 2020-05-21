الموسوي: جميع الحرائق التي طالت مزارع الحنطة مفتعلة

2020/05/21 | 16:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو مجلس النواب مختار الموسوي أن الحرائق التي طالت مزارع الحنطة والشعير خلال الأيام الماضية جميعها مفتعلة.

وقال الموسوي في تصريح إن شخصيات سياسية إضافة الى تنظيم داعش الإرهابي تقف وراء حرق المحاصيل الزراعية في العراق، لافتا الى ان هذه الجهات ترغب بتدمير الاقتصاد العراقي.

وأشار الموسوي الى ان جميع الحرائق مفتعلة وتأتي ضمن سياسية الحرب الاقتصادية، داعيا الحكومة الى القيام بواجباتها لحماية الاقتصاد الزراعي من اليد الخبيثة.

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