أمانة بغداد تعلن منع أشخاص حاولوا البناء على ارض حكومية

2020/05/21 | 16:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلنت أمانة بغداد، اليوم الخميس، عن منع أشخاص حاولوا الاستيلاء على ارض حكومية والبناء عليها شمال شرق العاصمة.وقالت الأمانة بيان تلقت العهد نيوز نسخة منه، “ملاكات الامانة في دائرة بلدية الشعب قامت بمنع اشخاص حاولوا الاستيلاء على ارض حكومية ضمن منطقة ام الكبر والغزلان المحلة 345 شمال شرق بغداد من خلال […]

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