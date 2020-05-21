ريال مدريد يحدد سعر بيع رودريجز في الصيف

2020/05/21 | 16:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..حدد ريال مدريد سعر لاعبه المعار، أوسكار رودريجيز، في ظل تهافت عدد كبير من الأندية في أوروبا التي ترغب في ضمه.وذكرت إذاعة “أوندا سيرو” الإسبانية، أن “هناك أندية كبرى في إنجلترا تهتم باللاعب، منها من يريد أوسكار على سبيل الإعارة وأيضًا هناك من يرغب في ضمه بشكل نهائي”.وأضافت أن “ريال مدريد […]

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