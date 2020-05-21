حبيب يكشف رؤيته لحكومة الكاظمي ويدعو لإكمال مشروع السكن وانهاء البيروقراطية

2020/05/21 | 16:21 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- بغداد]رأى أمين عام المؤتمر الوطني العراقي النائب آراس حبيب كريم، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد غيَر المعادلة في العراق بإختياره الوزراء من أبناء المؤسسة" مبيناً أن "كل الحكومات السابقة كانت تعمل خلاف ذلك مضيفا" أنه "بإمكان الكاظمي عمل الكثير من التغييرات في المرحلة المقبلة كونه يفضل العمل الميداني على العمل المكتبي".

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