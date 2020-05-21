اعتقال 3 من ارهابي داعش بعملية أمنية استباقية غربي الانبار

2020/05/21 | 16:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أفاد مصدر امني في الاستخبارات العسكرية، الخميس، باعتقال 3 من ارهابي داعش بعملية امنية استباقية غربي الانبار .وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “قوة مشتركة من مفارز شعبة استخبارات والاستطلاع والمراقبة للقيادة والحشد العشائري شرعت بحملة امنية استباقية على احدى اوكار داعش الاجرامي في مناطق مختلفة من قضاء القائم غربي الانبار”، مبينا أن […]

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