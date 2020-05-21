2020/05/21 | 16:23 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ الانبار..
أفاد مصدر امني في الاستخبارات العسكرية، الخميس، باعتقال 3 من ارهابي داعش بعملية امنية استباقية غربي الانبار .
وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “قوة مشتركة من مفارز شعبة استخبارات والاستطلاع والمراقبة للقيادة والحشد العشائري شرعت بحملة امنية استباقية على احدى اوكار داعش الاجرامي في مناطق مختلفة من قضاء القائم غربي الانبار”، مبينا أن […]
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أفاد مصدر امني في الاستخبارات العسكرية، الخميس، باعتقال 3 من ارهابي داعش بعملية امنية استباقية غربي الانبار .
وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “قوة مشتركة من مفارز شعبة استخبارات والاستطلاع والمراقبة للقيادة والحشد العشائري شرعت بحملة امنية استباقية على احدى اوكار داعش الاجرامي في مناطق مختلفة من قضاء القائم غربي الانبار”، مبينا أن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 3 من ارهابي داعش بعملية أمنية استباقية غربي الانبار) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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