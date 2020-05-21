التخطيط النيابية تكشف عن أبواب جديدة لتمويل الموازنة ابزرها اتفاقية الصين

2020/05/21 | 16:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… كشفت لجنة التخطيط النيابية، الخميس، عن أبواب جديدة لتمويل مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 والابتعاد عن النفط.وقال عضو اللجنة محمد كريم في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “الحكومة ستعتمد أبواب أخرى لتمويل الموازنة من غير الاعتماد على النفط بشكل كلي”، لافتا إلى إن “الضرائب وأموال المنافذ الحدودية وشركات الاتصال هي ابرز […]

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