التعليم النيابية تكشف عن النسبة الجديدة لتخفيض أجور الدراسات العليا

2020/05/21 | 16:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… كشفت لجنة التعليم النيابية، الخميس، عن النسبة الجديدة المتعلقة بتخفيض الأجور الدراسية لطلاب الدراسات العليا ودراسات الموازي.وقالت عضو اللجنة ايناس المكصوصي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “لجنة التعليم اتفقت مع وزير التعليم الجديد على تخفيض 25% من الأجور الدراسية لطلاب الدراسات العليا وطلاب الموازي”، لافتة إلى إن “جائحة كورونا أثرت بشكل […]

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