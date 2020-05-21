مناقلة 40 ألف درجة من الدفاع والداخلية إلى الحـــشد الشعبـــي

2020/05/21 | 16:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن النائب احمد الاسدي، الخميس، مناقلة 40 الف درجة وظيفية لمعالجة موضوع المفسوخة عقودهم.وقال الاسدي، في بيان تلقته /المعلومة/ “نــعمل مع مجــلس الوزراء وهيئــة الحـــشد الشعبـــي لمنـــاقلة 40 ألف درجة من الدفاع والداخـــلية إلى الحـــشد الشعبـــي”.وأَضاف، أن المناقلة “لتغطية درجات المفسوخة عقودهم، وستعالج خلال الأسابــيع القادمة ونحن نتابع إكمالها”.انتهى25ح

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