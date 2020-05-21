أمانة بغداد: منع اشخاص حاولوا تقطيع والبناء على ارض حكومية

2020/05/21 | 16:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلنت امانة بغداد، الخميس، منع اشخاص حاولوا تقطيع والبناء على ارض حكومية شمالي العاصمة.وقالت الأمانة، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “الملاكات في دائرة بلدية الشعب قامت بمنع اشخاص حاولوا الاستيلاء على ارض حكومية ضمن منطقة ام الكبر والغزلان المحلة 345 شمال شرق بغداد من خلال تقطيعها وتشييد بعض المباني عليها “.وأضافت، […]

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