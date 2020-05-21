النزاهة تكشف عن تفاصيل الحكم على قائممقام سامراء بالسجن لمدة6 سنوات

2020/05/21 | 17:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، عن تفاصيل قرار الحكم الحضوري الصادر بحق قائممقام قضاء سامراء.

وأوضحت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان، ان محكمة الجنايات المركزية في الرصافة، أصدرت قراراً يقضي بالحكم حضورياً على قائممقام قضاء سامراء بالسجن لمدة ست سنوات، استناداً إلى أحكام المادة ثلاثمئة وست عشرة من قانون العقوبات، بناء على المخالفات المرتكبة من قبله في صرف مبلغ أربعة وعشرين مليار دينار، كان مخصصا لمكافحة الفقر ودعم النازحين ومشاريع تجهيز مستلزمات طبية.

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