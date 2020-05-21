الحكومة الفلسطينية ترفض استلام مساعدات إماراتية عن طريق إسرائيل

2020/05/21 | 17:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أفادت قناة روسيا اليوم، بأن الحكومة الفلسطينية رفضت استلام مساعدات إماراتية عن طريق إسرائيل وبدون التنسيق معها.ونقلت القناة عن مصدر حكومي قوله، إن “الحكومة الفلسطينية رفضت استلام مساعدات إماراتية بدون التنسيق معها”، مشيرا إلى أن “الحكومة تعتبر هذه الطريقة قناة للتطبيع مع إسرائيل”.من جهتها، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة […]

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