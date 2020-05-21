الكاظمي يتعهد بارسال تعزيزات أمنية عاجلة الى ديالى

2020/05/21 | 17:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أعلن النائب مضر الكروي، الخميس، أنه اجرى اتصالات عاجلة مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حول أمن ديالى، مشيرا الى أن القائد العام تعهد بارسال تعزيزات أمنية عاجلة الى محافظة.وقال الكروي لـ /المعلومة/، إن “ديالى تمر بتحديات كبيرة وخطيرة في ان واحد خاصة بالاسابيع القليلة الماضية في ظل تنامي موجة الهجمات وسقوط العديد […]

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