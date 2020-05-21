“زين العراق” تطلق نظام عروضها الجديد بشكل تفاعلي

2020/05/21 | 17:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- يس عراق: أعلنت شركة زين العراق للاتصالات، اليوم الخميس، عن إطلاق خدمة جديدة لمشتركيها بأسلوب تفاعي وجديد ليتلائم مع أسلوب ونمط حياة كل مشترك.أدناه بيان الشركة: انترنت، دقايق ورصيد مضاعف لكل الشبكات تتناسب مع احتياجات مشتركيها أطلقت زين العراق، إحدى شركات مجموعة زين الرائدة في خدمات الاتصالات والبيانات المتنقّلة في منطقة الشرق الأوسط […]

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