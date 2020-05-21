العزاوي: الكاظمي يولي اهتماما كبيرا بتحقيق الأمن في محافظة ديالى

2020/05/21 | 17:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عبد الخالق العزاوي، أن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، يولي اهتماما كبيرا بتحقيق الأمن في محافظة ديالى.

وقال العزاوي في تصريح، إن الكاظمي يعرف تفاصيل الأوضاع الأمنية في ديالى، ويدرك جيدا طبيعة المشهد الحالي، مشيرا الى وجود جملة من القرارات التي ستصدر من أجل دعم أمن المحافظة وحمايتها من هجمات تنظيم داعش الإرهابي المتكررة.

ولفت الى أن اللجنة وضعت دراسات معمقة حول مستجدات الأوضاع في ظل الأحداث الأخيرة وسبل إعادة الانتشار، وبيان أسباب الخروقات المتكررة للمحافظة.

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