وزير النقل والمنظمة العربية للسلام يبحثان تحقيق التنمية المستدامة

2020/05/21 | 17:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير النقل ناصر حسين الشبلي،اليوم الخميس، مع رئيس المنظمة العربية للسلام والتنمية مشاعل العتيبي آلية التواصل بين الوزارة والمنظمة لغرض الاستفادة من خبراتها وامكاناتها في تحقيق التنمية المستدامة.

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